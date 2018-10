Dick Advocaat: ’Ik was er ziek van’

„FC Utrecht was voor mij een mooie oplossing om niet thuis te hoeven zitten”, grapte een goed gehumeurde Advocaat op de persconferentie in de Galgenwaard, om daarna serieus te worden.

„Mijn laatste klus bij Sparta is niet goed gegaan. Ik was er echt ziek van. Degradatie is niet iets waar je mee wilt afsluiten. Nu krijg ik een nieuwe kans bij FC Utrecht, een fantastische club, waarbij ik een verleden heb. Het stadion en de fans zijn geweldig, weet ik.”

Advocaat werd maandag, een dag na de nederlaag van FC Utrecht tegen promovendus FC Emmen gepresenteerd. Hij was zondag niet aanwezig bij de wedstrijd.

„Ik had nog andere verplichtingen”, verklaarde Advocaat zijn afwezigheid. „Maar ik heb gezien dat er nog veel werk te doen is. Iedereen heeft kunnen zien dat het niet liep. De samenstelling van het elftal is goed, er staan spelers met individuele kwaliteiten, maar het is geen elftal.”

De eerstvolgende wedstrijd van FC Utrecht is Feyenoord-uit. „Dat kan een makkelijker begin zijn dan Emmen-thuis.”

Trainersstaf

De taakverdeling binnen de trainersstaf bij de huidige nummer 14 van de Eredivisie gaat wel op de schop, zo meldde Advocaat.

„Ik ga het anders doen dan Jean-Paul de Jong (die op het trainingsveld een observerende rol had, red.). Ik ga de trainingen zelf leiden.”

Assistenten Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys blijven echter een rol spelen, evenals Zeljko Petrovic, die Advocaat heeft meegenomen. „Marinus is spits geweest en kan meepraten over de spitsen. Kruys is een talentvolle jonge trainer en Petrovic heeft ook internationaal gewerkt”, lichtte Advocaat de kwaliteiten van zijn staf toe.