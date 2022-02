Sven Kramer na deceptie met ploegenachtervolging: ’Achteraf kun je een koe in de kont kijken’

Volgens Kramer was de tank leeg. „Het is erg teleurstellend. We waren alle drie wat minder vandaag en dat kan je je niet permitteren op de Spelen. Noorwegen wordt hier kampioen en het is niet dat het er bij ons niet inzit. Maar het kwam er deze week niet uit.”

Dit onderstreept Roest ook voor de camera van de NOS. „Het zat er niet in vandaag. We verdienen het niet om op dat podium te staan als we zo rijden. Tijden het EK hebben we laten zien dat we met de wereldtop kunnen meedoen. Met die gedachte zijn we erheen gegaan. Dit hebben we niet zien aankomen. We hadden kunnen winnen met onze kwaliteiten.”

Bekijk ook: Nederlandse mannen ploegenachtervolging grijpen naast medailles

Koe in de kont

Uiteraard baalde ook Bosker. „Dit was niet goed genoeg. We merkten dat we minder waren. Het is heel vervelend dat we het niet hebben kunnen waarmaken.”

Schrijf je in voor de Telesport nieuwsbrief en ontvang dagelijks het laatste olympische nieuws.

Kramer haakt hier nog op in: „Het is niet dat we het niet kunnen. Maar het heeft met de Nederlandse cultuur te maken, de individuele afstanden zijn belangrijker. Het was simpelweg niet goed genoeg, maar achteraf kan je een koe in de kont kijken. Dit is topsport en het hoort erbij. Natuurlijk is het klote en balen we.”

De afzwaaiende schaatslegende gaf daarna nog aan dat hij de massstart gewoon gaat starten.