’Scheidsrechter Mike Dean vraagt pauze bij de FA aan vanwege bedreigingen’

Dean had zaterdag de leiding tijdens de Londense derby tussen Fulham en West Ham United. Hij gaf middenvelder Tomas Soucek van ’The Hammers’ rood, nadat hij tegenstander Aleksandar Mitrovic met zijn arm in het gezicht raakte. Hoewel het op de beelden duidelijk was dat de Tsjech het allerminst opzettelijk deed, kreeg hij toch rood na ingrijpen van de VAR.

Direct kreeg Dean veel kritiek van onder andere voormalig topspits en Match of the Day-host Gary Lineker. „Je neemt me in de maling? In een miljoen jaar is dit geen rode kaart. Dit gebeurde duidelijk per ongeluk. Wat een onzin”, zo schreef hij op Twitter. Ook West Ham United-trainer David Moyes liet zich na afloop gelden. „Ik schaam me voor degene die vanavond de VAR was.”

Volgens de Britse krant The Times heeft dat ertoe geleid dat Dean en zijn familie bedreigingen hebben ontvangen. Dean, die inmiddels aangifte heeft gedaan bij de politie, fluit daarom komend weekend liever niet in de Premier League. Wel gaat hij midweeks - zoals gepland - aan de slag in het FA Cup-toernooi voor de wedstrijd Leicester City - Brighton & Hove Albion.

De FA heeft nog niet gereageerd op het voorstel van Dean. Wel heeft het de rode kaart voor Soucek geseponeerd. Hij ontsnapt daardoor aan een schorsing van drie wedstrijden. Dat is voor West Ham United een flinke meevaller, want Soucek verkeert in topvorm. De defensieve middenvelder scoorde dit seizoen al acht keer, waarvan zeven sinds begin december.