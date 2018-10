Sunweb verdedigt WK-goud met Dumoulin

Met Tom Dumoulin als kopman beschikt Sunweb over de regerend wereldkampioen tijdrijden. Wilco Kelderman en Sam Oomen behoren ook tot het geselecteerde zestal, met verder de Deen Søren Kragh Andersen, Michael Matthews uit Australië en de Amerikaan Chad Haga.

De van oorsprong Nederlandse formatie pakte vorig jaar het goud bij de WK in Noorwegen.

„Het parcours is nu totaal anders, maar we hebben een supersterk team geformeerd dat zich volgens ons kan meten met de beste ploegen”, zegt coach Adriaan Helmantel.

„Vorig jaar verrasten onze mannen met de titel, nu willen we heel graag weer een medaille. De concurrentie is groot, maar als onze renners allemaal een topdag hebben, kunnen we weer een medaille pakken.”

Het parcours in Innsbruck bevat één flinke klim en is met 62,8 kilometer aanzienlijk langer dan vorig jaar in Bergen, toen de ploegentijdrit over 42,5 kilometer ging.

De wedstrijd voor merkenteams wordt in Oostenrijk voor het laatst in deze vorm gereden, omdat de animo niet zo groot blijkt. De internationale federatie UCI wil toe naar een nieuwe opzet, mogelijk met landenploegen bestaande uit mannen en vrouwen.

Sunweb verdedigt ook bij de vrouwen de wereldtitel. Ellen van Dijk en Lucinda Brand vormen een ploeg met Leah Kirchmann, Liane Lippert, Pernille Mathiesen en Coryn Rivera.

De concurrentie komt onder meer van Boels-Dolmans, dat aan de start verschijnt met Chantal Blaak, Anna van der Breggen, Amy Pieters, Christine Majerus, Karol-Ann Canuel en Amalie Dideriksen. De vrouwen rijden 54,5 kilometer over een grotendeels vlak parcours dat licht naar beneden loopt.