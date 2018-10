Kuipers fluit Real in Champions League

De Europese voetbalbond UEFA wees de 45-jarige arbiter uit Oldenzaal aan voor het eerste groepsduel van titelhouder Real Madrid, dat op jacht gaat naar de vierde eindzege op rij in het Europese bekertoernooi.

Kuipers krijgt in de Spaanse hoofdstad hulp van zijn vaste assistenten Sander van Roekel en Erwin Zeinstra. Dennis Higler en Pol van Boekel fungeren op de achterlijnen als vijfde en zesde officials. Bij AS Roma spelen Rick Karsdorp en Justin Kluivert.

Bas Nijhuis komt donderdag in Tsjechië in actie in de Europa League. Hij fluit de groepswedstrijd tussen Slavia Praag en Girondins de Bordeaux. Danny Makkelie heeft dinsdag in de Champions League de leiding over Club Brugge tegen Borussia Dortmund.