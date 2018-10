Dortmund mist aanwinsten tegen Club Brugge

Dinsdag wacht de eerste groepswedstrijd van het miljardenbal. Dortmund gaat op bezoek bij Club Brugge. De Duitsers moeten het doen zonder aankopen Paco Alcacer en Thomas Delaney, beiden hebben last van spierblessures.

Alcacer kwam deze zomer op huurbasis over van FC Barcelona, Delaney werd weggekocht bij Werder Bremen. Die Borussia kan wel weer beschikken over Julian Weigl. Hij is net hersteld van een blessure.

Dortmund reist vol goede moed af naar België. ,,Vorig jaar ging het niet zo goed in de Champions League, maar nu zijn we tot meer in staat'', zegt aanvoerder Marco Reus. ,,Bovendien heeft de goede start in de Bundesliga ons vertrouwen gegeven.''

Borussia Dortmund speelt in groep A verder tegen AS Monaco en Atlético Madrid.