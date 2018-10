Vos voor het eerst in Amerikaanse veldritten

De Brabantse alleskunner op de fiets staat op 23 september aan de start in Waterloo en zes dagen later in Iowa. ,,Marianne zal dit seizoen meer veldritten rijden dan voorgaande jaren'', zegt bondscoach Gerben de Knegt, die met een selectie van elf mannen en vrouwen naar de VS gaat.

Mathieu van der Poel Ⓒ EPA

Mathieu van der Poel slaat de eerste wereldbekerwedstrijden van het seizoen over. Hij neemt na een drukke zomer even rust. Van der Poel was dit jaar bijzonder succesvol in het veldrijden, op de mountainbike én in de wegwedstrijden. Hij begint volgende maand aan het crossseizoen.

De Knegt selecteerde Lars van der Haar, Corné van Kessel, Stan Godrie en Sieben Wouters bij de mannen. Vos (31) behoort tot de zeven Nederlandse vrouwen die naar de VS gaan, met verder Maud Kaptheijns en Sophie de Boer als blikvangers.