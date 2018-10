Autopech! Voetballers moeten ambulance duwen

door onze Telesportredactie

Het moet een ongemakkelijk gevoel geweest zijn voor de ambulancebroeders. Ze schoten tehulp bij de blessure van Bruno Silva. De middenvelder van Vasco da Gama moest afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Dat ging echter niet zonder ongemak: De ambulance moest door de spelers eerst op gang worden gebracht.

Met Bruno Silva is het goed afgelopen. Hij is alweer ontslagen uit het ziekenhuis. De wedstrijd tussen Vasco da Gama en Flamengo eindigde in 1-1.