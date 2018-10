Ten Hag komt superlatieven tekort voor Huntelaar

„Klaas-Jan is een geweldige vent, met een geweldig karakter. Hij is goed voor de groep. Hij zorgt voor energie en dat is geweldig om te zien. Dat heeft deze ploeg ook nodig. Elke club wenst zich een spits en persoon als hij.”

Ten Hag is met Ajax prima begonnen aan het nieuwe seizoen. Naast de de sterke reeks in de voorrondes van de Champions League hebben de Amsterdammers na vijf duels dertien punten, slechts twee minder dan koploper PSV.

Doelman Andre Onana hoefde in de vijf Eredivisie-wedstrijden slechts eenmaal te vissen. Dat gebeurde slechts één keer in de laatste 45 jaar: met Edwin van der Sar tussen de palen in het seizoen 1995/1996. Destijds resulteerde het uiteindelijk in de landstitel.

„Maar prestaties uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst”, weet Ten Hag. „We gaan de goede richting op, maar er is nog veel te verbeteren. Het zegt iets, maar het is natuurlijk niet zo dat we nu even automatisch kampioen worden. Dat komt niet vanzelf, je moet blijven investeren. Je moet elke dag scherp zijn op het traningsveld en iedere wedstrijd het maximale geven. Pas dan kun je wat bereiken.”

Ten Hag lijkt binnenkort ook weer te kunnen beschikken over Kasper Dolberg (voet- en buikspierblessure) en Vaclav Cerny (afgescheurde kruisband). Beiden maken maandagavond tegen Helmond Sport hun rentree.

„Als je jong en hongerig bent, is het vreselijk als je lang moet toekijken. Dat is gewoon ontzettend vervelend, teleurstellend, frustrerend en ga zo maar door. Je ziet ook dat ze er echt naar uitkijken. Ik ben heel blij voor ze. Allebei hebben ze lang niet gespeeld. Het is ook ontzettend goed voor het team dat ze een nieuwe stap in hun revalidatieproject zetten.”