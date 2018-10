Advocaat bijt van zich af: ’Wat bedoel je daarmee?’

Moderne trainer

Op een vraag uit de zaal of FC Utrecht trendbreuk pleegde met de aanstelling van Advocaat reageerde de ervaren coach scherp. „Wat is dan een moderne trainer? Wat bedoel je daarmee?”, counterde de 70-jarige coach.

„Ik begrijp het begrip ’modern’ niet zo goed. Als je nou praat over de leeftijd, zeg ik oké. Maar waar moet een coach anders over denken dan? Het gaat in het voetbal toch om één ding, en dat is winnen.”