O’Sullivan met meer dan 11 miljoen nu recordhouder

Alleen al aan prijzengeld heeft hij meer dan 11 miljoen euro gewonnen. Het ’oude’ record stond op naam van de Schot Stephen Hendry, die in zijn imposante carrière op 10 miljoen euro bleef steken.

Magische grens

De 42-jarige O’Sullivan heeft dit pas begonnen seizoen nog een record om naar te streven. The Rocket heeft de magische grens van 1000 breaks van 100 punten of meer in zicht. In de Shanghai Masters wist hij zijn 953e century op het bord te krijgen in zijn gewonnen finale tegen zijn landgenoot Barry Hawkins.

Hendry had vele jaren het record in handen met 775 breaks. De Schot heeft nog één record op zijn naam staan: hij wist zeven keer de wereldtitel te winnen, O’Sullivan heeft vijf wereldtitels op zijn naam staan.

Van de radar

In Shanghai liet O’Sullivan weten weer plezier in het snooker te hebben, na zijn debacle in het wereldkampioenschap in april dit jaar. The Rocket ging in The Crucible in de tweede ronde onderuit tegen Ali Carter, was na die nederlaag vijf maanden van de radar en liet zich in officiële toernooien niet zien.