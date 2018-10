Van Gerner moet onder het mes en mist WK turnen

De 23-jarige turnster laat zich binnenkort in Amsterdam opereren aan haar achillespees, waar ze al sinds de Olympische Spelen van Rio 2016 last van heeft. De WK in Qatar zijn van 25 oktober tot en met 3 november.

Rentree

Van Gerner maakte eind mei na een lange pauze haar rentree, hoewel de klachten nog niet waren verdwenen. Desondanks pakte de Emmeloordse in augustus met de Nederlandse ploeg brons op de EK in Glasgow. Op het onderdeel vloer greep ze met een artistieke oefening met een vierde plaats maar net naast een medaille.

Springen was moeilijk vanwege de pijn in haar achillespees. „Mijn linkerhiel is iets verhoogd en de slijmbeurzen raakten daar geïrriteerd. Daardoor trok de pijn mijn achilles in. Ik heb van alles geprobeerd, maar ik kwam qua mogelijke belasting telkens tot hetzelfde punt.”

Niet tevreden

Van Gerner hoopt na een operatie weer klachtenvrij te worden. „Ik heb verschillende onderzoeken gehad en de conclusie was eigenlijk steeds hetzelfde: als je er iets aan wilt laten doen, dan is dat mogelijk met een operatie. Het was een moeilijk besluit, maar ik wil het toch laten doen. Ik wil meer kunnen, ben nog niet tevreden met mij niveau. Daarom ga ik nu onder het mes. Eigenlijk ben ik gewoon gezond. Dit is echt een operatie om er voor te zorgen dat ik er uiteindelijk meer uit kan halen. Ik wil mijn programma nog meer kunnen uitbouwen.”

Volgend jaar bij de WK in oktober in Stuttgart wil Van Gerner er weer staan. „Ik hoef gelukkig niet al te lang op krukken te lopen en de revalidatie is relatief kort. Maar ik wil het wel goed aanpakken en het niet overhaasten.”