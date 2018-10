Poels en Froome op barricaden: ’Misschien onze eigen vakbond’

Tijdens de komende WK in Innsbruck wordt een voorzittersverkiezing gehouden, waarbij de keuze is tussen de huidige preses Gianni Bugno en David Millar. De manier van stemmen wekt irritatie bij toprenners als Geraint Thomas, Chris Froome en ook Wout Poels, die een petitie steunen voor een andere opzet. „Misschien moeten we als renners onze eigen vakbond maar oprichten”, zegt Poels op Twitter. „Waar we zelf kunnen uitmaken op wie we willen stemmen.”

Zes landen

Slechts zes landen zijn met een eigen vakbond vertegenwoordigd binnen de CPA: Frankrijk, Italië, Spanje, Zwitserland, Portugal en de Verenigde Staten. De voorzitters daarvan mogen namens alle profwielrenners uit hun land stemmen, zonder dat daarbij overleg nodig is. Frankrijk, met ruim 130 profwielrenners, Spanje (115) en Italië (90) vormen met elkaar een machtsblok dat achter Bugno staat. De Italiaan, tweevoudig wereldkampioen op de weg, weigert mee te werken aan een ’open’ stemming voor alle renners.

’Dit is 1990 niet’

De Nederlandse Vereniging van Beroeps Wielrenners (VVBW) stapte eerder dit jaar uit protest uit de overkoepelende vakbond. Renners uit de landen die niet vertegenwoordigd zijn in de CPA kunnen alleen stemmen als ze lijfelijk aanwezig zijn in Innsbruck. „Dit is 2018, niet 1990. Ga met je tijd mee CPA”, aldus Luke Rowe, die door een polsbreuk ontbreekt bij de WK en pleit voor een digitale stemming onder alle renners.

De VVBW sluit een terugkeer bij de CPA niet uit, maar alleen als alle renners dezelfde stemrechten krijgen. De Nederlanders steunen Millar.