Robben: ’Er zit een hoop talent bij Ajax’

„Ik ken de jongens van Ajax een beetje”, aldus de buitenspeler op Bundesliga.com „Er zit daar een hoop talent en dat is erg leuk om te zien. Ik zie er naar uit om tegen ze te spelen.”

„Maar het is te vroeg om te zeggen wie de zwaarste tegenstander wordt in de Champions League-groepsfase”, vervolgt Robben. „De Champions League is een compleet andere competitie. Een tegenstander als Benfica kan erg gevaarlijk zijn in de omschakeling.”

Nieuwe trainer

Sinds deze zomer staat er bij Bayern een nieuwe trainer voor de groep. Niko Kovac kwam over van Eintracht Frankfurt. Robben is erg blij met de nieuwe coach. „Elke trainer heeft zijn eigen stijl. Kovac is autoritair, hij is de baas, maar probeert wel een goede relatie met iedereen op te bouwen. Hij is erg ambitieus, neemt zijn vak erg serieus en weet precies wat er nodig is om succesvol te zijn. Daarnaast is het een echte people-manager. Je weet precies waar je aan toe bent.”

„Ik ben nu 34, en ik probeer van elk moment te genieten. Soms raakt het me als ik me realiseer hoeveel geluk ik heb door in een uitverkochte Allianz Arena te mogen spelen. Daar kun je niet anders dan van genieten”, besluit de 96-voudig international.

