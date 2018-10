Griekse leiding bij Barcelona-PSV

De UEFA heeft Anastasios Sidiropoulos aangesteld voor het duel in Camp Nou, dat om 18.55 uur begint. Sidiropoulos leidde vorig jaar de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Bulgarije en was toen ook scheidsrechter bij de uitwedstrijd van Feyenoord tegen Shakhtar Donetsk in de Champions League.

PSV werd in Europees verband drie keer eerder gekoppeld aan Barcelona. In 1978 bereikte de Eindhovense ploeg ten koste van de Catalanen (4-3) de finale van de UEFA Cup, waarin het won van Bastia. In 1996 was Barcelona in de kwartfinale van de UEFA Cup over twee duels te sterk voor PSV (5-4). In de groepsfase van de Champions League in 1997 eindigde het zowel in Camp Nou als in het Philips Stadion in 2-2.

Ajax

De thuiswedstrijd van Ajax woensdag tegen AEK Athene staat onder leiding van Carlos Del Cerro Grande uit Spanje. De Amsterdamse ploeg kwam de Spaanse scheidsrechter vorig jaar ook al tegen in de voorronde van de Champions League tegen OGC Nice. De aftrap in de Johan Cruijff ArenA is om 18.55 uur.