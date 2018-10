Peter Wright: ’Ik win het WK darts dit jaar’

„Ik word dit jaar wereldkampioen”, zegt de Schot bij het huiskanaal PDC. „Ik weet hoe ik Michael van Gerwen moet verslaan, het is een kwestie van dat de juiste Peter Wright terugkomt.” Het afgelopen WK liep uit op een enorme deceptie voor Wright, die al in de tweede ronde werd uitgeschakeld door Jamie Lewis. Die bereikte verrassend de halve finale van het toernooi.

Galstenen

En ook in de aanloop naar dat WK was Wright overtuigd van zichzelf. „Ik lust Michael van Gerwen rauw”, had de Schot gezegd over de toenmalig titelhouder. Maar Wright kreeg daarna gezondheidsproblemen en werd kort voor de start van het WK met galstenen opgenomen in het ziekenhuis. Het was zelfs twijfelachtig of hij zijn opwachting op het WK wel zou kunnen maken.

„Ik was toen best ongerust en daardoor oefende ik niet elke dag meer. En als je dat niet meer doet, gaat dat ten koste van je routine en uiteindelijk van je spel”, aldus Wright, die dus vastberaden is om dit jaar voor het eerst de wereldtitel voor zich op te eisen.