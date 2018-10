Vormer: ’We kunnen thuis winnen van Dortmund’

Club Brugge is terug in de Champions League. Twee seizoenen geleden speelden de Belgen voor het laatst in het miljardenbal. In een poule met Leicester, Porto en Kopenhagen eindigde Club onderaan met geen enkel punt.

Dat gaat de ploeg dit jaar niet gebeuren, verwacht Ruud Vormer „We kijken positief naar de toekomst en zullen proberen punten te pakken. Ik denk dat we nu sterker zijn dan twee jaar geleden, er is een beter gevoel”, tekent Het Laatste Nieuws op uit de mond van de international. „Toen speelden we af en toe te afwachtend als we de bal hadden. We zullen morgen uitgaan van ons eigen kunnen. Je moet ook wat bluf tonen, proberen te voetballen en schijt aan alles hebben.”

„Iedereen weet dat Dortmund een goede ploeg heeft met grote namen”, aldus Vormer. „Maar als wij ons spel spelen en erin geloven, dan kunnen we thuis winnen. Dat weten we gewoon. We willen de drie punten pakken. Dit jonge team zal ervan genieten, maar we moeten natuurlijk ook presteren. Hier doe je het voor als voetballer. Ik heb er zin in.”

Na Dortmund neemt Club Brugge het in groepsfase op tegen AS Monaco en Atlético Madrid.