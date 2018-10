’Verstappen start mogelijk achteraan in Sotsji’

Volgens teambaas Christian Horner van Red Bull schakelt de Nederlander waarschijnlijk over naar een andere motor, en in dat geval krijgt hij een gridstraf.

’Snel vergeten’

„Sotsji is een race die we misschien snel moeten vergeten”, zei Horner voor de camera van Sky Sports. „Maar daarna komen er een paar mooie races met misschien nog wel de mooiste in Mexico, waar Max vorig jaar heeft gewonnen.”

Verstappen klaagde zondag tijdens de Grand Prix van Singapore over zijn motor van Renault. Toch eindigde hij op een mooie tweede plaats. Red Bull stapt volgend jaar over naar een krachtbron van Honda. Verstappen werd vorig jaar vijfde in Sotsji.