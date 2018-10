Lozano: ’Ja, er was interesse van Barcelona’

Niet goede moment

„De wedstrijd tegen Barcelona wordt de belangrijkste in mijn loopbaan als clubspeler”, aldus de Mexicaan, die erkende dat er in de zomer belangstelling vanuit Catalonië was. „Er was wel degelijk interesse van Barcelona, ja. Ze hebben zich bij mijn zaakwaarnemer gemeld, maar het was nog niet het goede moment om hierheen te gaan”, aldus Lozano.

„Maar om in de toekomst voor deze club te spelen, zou natuurlijk een droom zijn”, zei de man die zaterdagavond nog twee keer trefzeker was tegen ADO Den Haag.

