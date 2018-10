Van Bommel: ’Niet in de rust al vechten om shirt Messi’

„Als wij een goed resultaat halen, mag iedere speler van ons vechten om het shirt van Messi”, zei de coach maandagmiddag op de persconferentie voor het Champions League-duel met Barcelona. „Maar niet in de rust al. Voor deze wedstrijd moeten we onverstoorbaar zijn.”

Plan A en plan B

Van Bommel benadrukte nogmaals dat PSV ’gewoon’ een resultaat wil halen tegen de Spaanse grootmacht. „Nee, natuurlijk zijn we niet tevreden met een kleine nederlaag, dan hadden we beter thuis kunnen blijven.” En over de strijdwijze om een resultaat te halen, had de coach een Cruijffiaanse uitspraak. „Je moet zorgen dat je Plan A op zo’n manier hebt verbeterd, dat je geen plan B nodig hebt”, liet Van Bommel doorschemeren dat hij de normale speelstijl van PSV niet helemaal gaat omgooien.

De voormalig speler van de Catalanen vindt het leuk dat hij terug is in zijn voormalig thuishaven. „Ik ben de perschef, de teammanager en de beveiligers al tegen gekomen met wie ik nog heb gewerkt. En wat opvalt, is dat ik als speler niet in de gaten had dat het stadion zo groot was.”

Bekijk hier het programma in de Champions League