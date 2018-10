Volleyballers op WK ook te sterk voor Egypte

De ploeg van bondscoach Gido Vermeulen versloeg Egypte met 3-1: 25-18 25-21 23-25 25-16.

Nederland had zich na de zege op Frankrijk van afgelopen zondag al geplaatst voor de volgende groepsfase van het WK. Tegen Egypte hadden de volleyballers aanvankelijk voldoende aan een klein verschil om de eerste twee sets eenvoudig in de wacht te slepen.

Goede blocks

In de derde set kwamen de spelers van Vermeulen in de slotfase terug tot 23-23, maar lieten ze de set alsnog met 25-23 naar Egypte gaan. Ook in de vierde set had Oranje het in het begin lastig en gaf het een voorsprong weg. Met enkele goede blocks en smashes vochten ze zich terug en grepen overtuigend de zege met 25-16.

„Ik vind dat we een matige wedstrijd speelden”, zei Maarten van Garderen na afloop. „We hebben zeker niet zo goed gespeeld als in de vorige twee wedstrijden tegen Brazilië en Frankrijk. Maar zelfs als we slecht spelen, voelt het goed om te winnen”, aldus Van Garderen.

Oranje staat na de vijf groepsduels voorlopig bovenaan met elf punten. Canada - de enige ploeg die van Nederland won - staat tweede met negen punten, maar moet nog twee wedstrijden in de groep spelen.

Laatste duels

Op welke van de eerste drie plaatsen Nederland in de groep eindigt, is afhankelijk van de laatste groepswedstrijden. De beste vier landen gaan door naar de tweede fase van het WK, waarin vier groepen van vier landen tegen elkaar spelen.