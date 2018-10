Vermeulen blij met extra rustdag: ’De benen liepen vol’

„Dit is een heel mooie prestatie. Het toernooi gaat nu beginnen”, zei hij tegen Ziggo Sport.De bondscoach is blij dat zijn spelers een ’extra’ rustdag hebben. De meeste concurrenten komen dinsdag nog in actie op het WK. „Onze rustdag is morgen, daardoor hebben we een dag langer om te herstellen.” Welke drie tegenstanders Oranje treft in de tweede groepsfase wordt dan ook pas duidelijk.

Bekijk ook: Volleyballers op WK ook te sterk voor Egypte

Vermoeidheid

In het duel met Egypte zag Vermeulen dat bij sommige van zijn spelers de vermoeidheid begon toe te slaan. „We hebben twee sets mooi volleybal gespeeld. Bij een paar jongens zag je in de derde set de benen vollopen. De jongens konden nog net één set genoeg energie eruit persen om de set te winnen.”