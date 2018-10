Opmerkelijk! American Football-speler beëindigt carrière in rust van wedstrijd

De 30-jarige Amerikaan besloot tijdens de rust van het duel van zijn club met de Los Angeles Chargers plotseling een punt achter zijn loopbaan te zetten. „Dit is niet hoe ik het einde van mijn loopbaan voor me zag, maar tijdens de wedstrijd kwam de harde realiteit in één klap bij me binnen: ik hoorde niet meer op dat veld te staan.”

’Eerlijk moment met mezelf’

Zo verklaarde Davis zijn abrupte beslissing om te stoppen later op zijn eigen Instagram-account. „Ik ben niet langer bereid om alles voor deze sport op te geven. Het is belangrijker dat ik nog gezond ben dan dat ik doorga en uiteindelijk te laat stop. Het was niet mijn bedoeling om respectloos te zijn ten opzichte van mijn teamgenoten en coaches. Maar ik verwacht van mezelf dat ik altijd op topniveau kan presteren en fysiek is dat gewoon niet meer mogelijk. Ik had vandaag een eerlijk moment met mezelf, het voelde gewoon niet goed toen ik op het veld stond.”

’Nog nooit meegemaakt’

En dus besloot Davis abrupt te stoppen. Een beslissing die natuurlijk verbazing wekte bij zijn omgeving. „Dit heb ik nog nooit meegemaakt”, aldus een verbijsterde routinier Lorenzo Alexander. „Niet in de jeugd, niet op de middelbare school, niet op de universiteit en niet in de NFL. Het is ontzettend respectloos ten opzichte van zijn teamgenoten. Hij heeft er niks over gezegd tegen ons. Ze zeiden tegen ons: ’Vontae komt niet meer het veld op, hij is gestopt.’ Ik heb verder niks meer te zeggen over hem. Ik zal hem meer respect geven dan dat hij aan ons gegeven heeft.”