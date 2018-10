Barça-trainer ziet gevaar vooral van Lozano en Bergwijn komen

„Ze vormen een jonge ploeg die de kwaliteit heeft om het al onze tegenstanders in de poule lastig te maken”, aldus de trainer van FC Barcelona.

Valverde ziet het gevaar van de kant van PSV vooral komen van Hirving Lozano en Steven Bergwijn.Valverde leidde Barcelona vorig seizoen naar de landstitel en nationale beker. Dit seizoen wil hij de Champions League winnen. „Maar dat geldt voor veel ploegen die aan deze competitie deelnemen”, zei hij. „Het is een lastige competitie waarin je niet veel fouten mag maken.”

„PSV is landskampioen van Nederland en is één van de sterkste team in Europa, voegde hij eraan toe. „Ze willen de wedstrijd graag controleren en ik kan me niet voorstellen dat ze dat voor een wedstrijd gaan veranderen.”