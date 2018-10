Oranje eventers missen olympische kwalificatie

Merel Blom, Renske Kroeze, Alice Naber-Lozeman en Raf Kooremans noteerden allemaal fouten, waardoor het team afzakte naar de tiende plaats. Groot-Brittannië pakte dubbel goud, zowel in de landenwedstrijd als individueel door Rosalind Canter. Ierland was goed voor het zilver en Frankrijk voor het brons.

Voor Nederland betekent het geen directe kwalificatie voor de Olympische Spelen van Tokio in 2020. Daar was een top zes klassering voor nodig. Ook individuele starter Theo van de Vendel hield de lei niet schoon.

Blom eindigde met Rumour Has It als beste Nederlander op de zestiende plaats. Kooremans eindigde op de 41e plek, gevolgd door Van de Vendel als 48e. Kroeze zien we terug op nummer 51 en Naber-Lozeman op 63.

Volgend jaar kan de oranje ploeg zich alsnog selecteren voor de Spelen via het EK in het Duitse Luhmuhlen. Er moet dan worden voldaan aan een plek in de top drie na opschoning van de lijst. Enige lichtpunt in Tryon was het feit dat vooral Europese landen domineerden en het olympische ticket al op zak hebben. Daardoor is de kans groter dat TeamNL toch aanwezig is op de Spelen.