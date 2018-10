De Wit met twee goals matchwinnaar bij Jong Ajax

Jong Ajax leek al in de eerste minuut op voorsprong te komen, maar Dennis Johnsen wist de fraaie aanval net niet af te ronden. Na een kwartier was het wel raak via aanvoerder Dani de Wit. Hij kopte een voorzet van Johnsen achter doelman Stijn van Gassel. Danilo Pereira kreeg met een strafschop de kans om de 2-0 te maken. Hij miste echter.

In de tweede helft verdubbelde De Wit de marge. Na goed voorbereidend werk van Teun Bijleveld tikte de aanvoerder eenvoudig binnen. Van Gassel zorgde ervoor dat de Amsterdammers niet vaker tot scoren kwamen.