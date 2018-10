KNVB vol achter nieuw stadion voor Feyenoord

Nederland wil namelijk het wereldkampioenschap voetbal voor vrouwen in 2027 organiseren en gaat daar vol voor. Voorwaarde voor dat bid is dat Feyenoord tegen die tijd niet meer in De Kuip speelt, maar in een fonkelnieuw stadion dat kan voldoen aan alle FIFA-eisen voor een wereldkampioenschap.

Tegelijkertijd gaat de KNVB voor dat nieuwe stadion meteen alles op alles zetten om een Europese finale naar Rotterdam te halen. Michael van Praag is bereid zich daarvoor sterk te maken bij de UEFA en Rotterdam weer op de kaart te zetten. Dat zal in eerste instantie een Europa League-finale zijn, maar met meer dan 63.000 toeschouwers zou het nieuwe stadion ook de toetsing van een Champions League-finale kunnen doorstaan.

De Kuip krijgt nu al jaren geen Europese finales meer omdat het stadion door de KNVB niet meer kan worden voorgedragen. De ruimtes in het stadion, bewegingsruimte op de tribunes, faciliteiten en horeca-faciliteiten voldoen niet meer aan de eisen van de Europese voetbalbond.

Renovatie is financieel niet haalbaar gebleken en Feyenoord staat positief tegenover het hele Feyenoord City-project op voorwaarde dat er een spelersbudget van 25 miljoen euro wordt gegarandeerd. Daarover worden op dit moment volop besprekingen gevoerd.

Ook de gemeente Rotterdam ziet het hele Feyenoord City-project zitten en werkt daarom actief mee om naast het stadion het hele gebied tot een nieuwe hotspot voor wonen en recreëren in Rotterdam-Zuid te transformeren. Het Feyenoord-stadion zou de grote aanjager voor dat gebied worden.