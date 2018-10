Rentree Cerny bij Jong Ajax na jaar blessureleed

De Tsjechische aanvaller stond bijna een jaar ernaast met een zware knieblessure. Cerny speelde de eerste helft.

Bij het duel in de Keuken Kampioen Divisie tegen Helmond Sport zou ook Kasper Dolberg zijn rentree maken. De spits, die lang afwezig was wegens een voetblessure, moest maandagmiddag alsnog afhaken met klachten in een knieholte

Jong Ajax won overigens met 2-2 van hun Brabatnse leeftijdgenoten door twee treffers van Dani de Wit.