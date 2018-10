Talentboek - Tony Boon: Chris Hoy als voorbeeld

Tony Boon heeft dit jaar met succes een switch gemaakt naar het baanfietsen. Twee maanden geleden werd hij in zijn eerste internationale wedstrijd knap zevende. ,,Terwijl de concurrentie op duur materiaal reed en ik op mijn stalen fietsje.’’

Het zag er twee jaar geleden niet naar uit dat de vwo-scholier topsporter werd. Boon belandde in een zwart gat na het overlijden van zijn vader (51). ,,Ik werd depressief en deed dingen waar ik niet trots op ben.’’

Langzaam maar zeker pakte hij weer de draad op. ,,Ik heb een mooi lijf en een goed stel hersens gekregen. Ik ben meer gaan sporten en ook weer mijn best gaan doen op school.’’

Als pure sprinter kon hij moeilijk zijn ei kwijt in het schaatsen en het wegwielrennen. ,,Mijn wielertrainer adviseerde me over te stappen naar de baan. Dat zag ik eerst niet zitten, maar uiteindelijk heb ik dat gelukkig toch gedaan.’’

Hoewel Boon nog veel moet leren, heeft hij torenhoge ambities. ,,Het is mijn droom om net als mijn idool Chris Hoy zes keer goud te winnen op de Olympische Spelen. Daar sta ik elke dag voor op en train ik ziekelijk hard voor.’’

Het overlijden van zijn vader heeft ook financiële gevolgen gehad. Hij verdient bij als vakkenvuller in een supermarkt. Dat is onvoldoende om zijn sport te kunnen bekostigen. ,,Ik hoop daarom dat mensen en bedrijven me willen helpen. Ik heb 3.000 euro nodig voor de aanschaf van een nieuwe baanfiets en ander materiaal. Daarmee kan ik hopelijk meestrijden om de prijzen tijdens het NK in december. Wie het meest doneert krijgt twee kaartjes voor het NK.’’

