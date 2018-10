Patrick Kluivert juicht óók voor PSV

Patrick Kluivert (l.) glipt langs Frank Leboeuf van Chelsea. Mede door een goal van de Amsterdammer haalt FC Barcelona in 2000 de halve finale van de Champions League. Ⓒ FOTO EPA

AMSTERDAM - Uitgerekend nu PSV op bezoek komt in Spanje voor het Champions Leaguetreffen met FC Barcelona, vertoeft Patrick Kluivert (42) niet in de Catalaanse hoofdstad, maar op Curaçao. Iets voor 12.55 uur lokale tijd – 18.55 uur in Europa – wordt vandaag de bouw van het Kluivert Dog Rescue Center even stilgelegd. En kijkt de voormalig topspits naar de clash tussen zijn beide voormalige werkgevers.