Schwaab na eerdere vijfklapper Messi: ’We waren dom en naïef’

Na vijf overwinningen in de Eredivisie en een succesvolle Europese voorronde tegen BATE Borisov wordt het hoe dan ook interessant om te zien waar PSV op dit niveau toe in staat is. En of de bezoekers enige vorm van naïviteit kunnen vermijden.

Aan verdediger Daniel Schwaab (30) hebben de spelers van PSV wat dat betreft een goede mentor. Na een eerdere 1-3 thuisnederlaag ging de Duitser begin 2012 in de achtste finales met Bayer Leverkusen op bezoek in Camp Nou om het onmogelijke te bewerkstelligen. Het liep echter iets anders. Barça won met 7-1, Lionel Messi scoorde vijf keer en basisspeler Schwaab wist niet wat hem overkwam.

„Daar heb ik weinig plezier aan beleefd…”, lacht hij minzaam. „We wilden leuk meevoetballen, maar waren dom en naïef. Zo werkt het niet. Messi maakte er toen vijf. Nu is er de kans voor mij en voor ons om het beter te doen. Het is geen schoolreisje. We moeten geen angst hebben. Als wij een heel goede avond hebben, en zij een iets mindere, dan is er misschien iets mogelijk.”