Bosz voor FC Utrecht topkandidaat voor langere termijn

De club uit de Domstad investeerde afgelopen zomer flink in de spelersgroep vanuit het idee om weer een stap vooruit te kunnen zetten, maar tegen FC Emmen had de grote baas zich weer groen en geel zitten ergeren op de tribune. ,,We hebben iemand nodig die de groep ook op zijn donder kan geven”, baste Van Seumeren na de presentatie van Advocaat.

Voor komende zomer heeft hij een nieuw projectje op stapel staan. Peter Bosz is de gedroomde trainer voor de langere termijn voor Van Seumeren. Als de oud-trainer van Ajax niet in de running is voor de klus in de Galgenwaard zal het lijstje kandidaat-trainers verder worden afgewerkt met daarop namen als Maurice Steijn (VVV-Venlo), Mitchell van der Gaag (NAC Breda) en Henk Fraser (Sparta Rotterdam).

