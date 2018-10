Brighton pakt punt bij Southampton

De ploeg van Davy Pröpper en Jürgen Locadia knokte zich van een 2-0-achterstand terug naar 2-2.

Southampton, met Wesley Hoedt de hele wedstrijd in de ploeg, kwam in de eerste helft op voorsprong door een fraai geplaatst schot van de Deen Pierre-Emile Højbjerg. Danny Ings kreeg in de tweede helft een strafschop. De aanvaller nam hem zelf en maakte er 2-0 van.

Brighton kwam twee minuten later terug via een kopbal van Shane Duffy. De bezoekers, met Davy Pröpper in de basis en Jurgen Locadia als invaller, kregen in de slotfase nog enkele goede kansen op de gelijkmaker. Zo zag de ingevallen Alireza Jahanbakhsh een hakje net naast gaan. Via een strafschop kwam Brighton alsnog gelijk na een duw tegen Duffy. Glenn Murray maakte in blessuretijd de 2-2.