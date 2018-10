Wielrenner Van Aert verscheurt contract

De drievoudig wereldkampioen veldrijden is ontevreden over de gang van zaken bij de overkoepelende organisatie waar zijn wielerploeg Veranda’s Willems-Crelan onder valt. Die formatie gaat na dit seizoen fuseren met het Nederlandse team Roompot, maar kopman Van Aert heeft daar helemaal geen zin in.

„Ik wil volgend jaar niet voor Roompot rijden”, zei de 24-jarige Belg onlangs nog. „Ik ben nooit bij de onderhandelingen betrokken geweest. Deze problemen moesten intern afgehandeld worden, niet zoals ze nu verlopen. Ik wil mijn vertrouwde mensen rond mij en ga niet bij Roompot rijden, een team waarbij ik niemand ken.”

Kopman

Van Aert was de beoogde kopman van de procontinentale fusieploeg Roompot-Crelan, die op een Nederlandse licentie gaat rijden. De teamleiding probeerde vorige week de problemen op te lossen door de Belg een verbeterd contractvoorstel voor 2019 te doen, maar hij besloot maandagavond de verbintenis te verbreken.

De grote concurrent van Mathieu van der Poel in het veldrijden onderscheidde zich net als zijn Nederlandse rivaal dit jaar ook op de weg. Hij trok daarmee de aandacht van ploegen uit de UCI WorldTour. LottoNL-Jumbo, de enige Nederlandse ploeg met een licentie voor het hoogste niveau, is zo goed als rond met de Belg over een contract vanaf 2020. Mogelijk komt Van Aert eerder naar LottoNL-Jumbo nu het tot een breuk is gekomen met Sniper Cycling. Het heeft wellicht ook gevolgen voor Roompot-Crelan, aangezien Crelan als persoonlijke sponsor van Van Aert zich nu kan terugtrekken uit de fusie.

Teammanager Nick Nuyens heeft advocaten ingeschakeld. „We willen zoals reeds herhaaldelijk aangegeven verduidelijken dat wij in 2019 in elk geval als procontinentaal team actief zullen zijn”, meldt de ploeg.

Michael Zijlaard, manager van wielerploeg Roompot-Nederlandse Loterij, kon dinsdag nog niets zeggen over mogelijke consequenties. „Deze situatie is ook voor ons nieuw. We hebben even tijd nodig om alles op een rijtje te zetten”, aldus Zijlaard.