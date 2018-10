Opmerking wielericoon schiet in verkeerde keelgat De Gendt

„Het spijt mij dat ik in exclusieve lijstjes sta waar ik niet thuishoor.” Dat is het bittere commentaar van Thomas De Gendt, de allereerste Belgische bergkoning in de Vuelta, na uitspraken van zijn landgenoot en zesvoudig bolletjestruiwinnaar Lucien Van Impe.

Van Impe begon er zaterdag al mee in Het Nieuwsblad: „De Gendt mag dan wel de bolletjestrui in de Ronde van Spanje op zak hebben, eigenlijk is hij geen klimmer. Dat weet hijzelf ook. Als de echte klimmers aanzetten, moet hij lossen. En ja, voor de eindwinnaar van een bergklassement vind ik dat een beetje spijtig.”

Maandag deed de laatste Belgische Tourwinnaar er nog een schepje bovenop. „Het is zielig”, zei hij bij Sporza. „De drager van die bergtrui moet er vaak af als er echt geklommen wordt op de grote cols. De echte klimmers doen niet mee voor de bergtrui.”

Die uitspraken schoten duidelijk in het verkeerde keelgat bij De Gendt. „Ik begin mij een beetje te schamen dat ik hem gewonnen heb. Het spijt mij dat ik in exclusieve lijstjes sta waar ik niet thuishoor”, reageerde hij bitter op Twitter, om daar nog eens fijntjes zijn palmares aan toe te voegen.