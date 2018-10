Wielrenner Hayman (40) hangt fiets aan de wilgen

Hayman, twee jaar geleden winnaar van Parijs-Roubaix, stopt na de Tour Down Under in januari. In de etappekoers uit de UCI WorldTour door eigen land neemt de Australiër afscheid.

„De tijd is gekomen om een moeilijke beslissing te nemen, eentje waarmee ik maanden heb geworsteld”, zegt Hayman op de website van zijn ploeg Mitchelton-Scott. „Vooral uit angst voor hoe mijn leven eruit komt te zien als ik geen profwielrenner meer ben. Ik ben vergeten hoe het is om geen wedstrijdprogramma te hebben. Wielrennen is zo lang onderdeel geweest van mijn leven. Nu is het tijd om dat andere deel van mijn leven, mijn familie, aandacht te gaan schenken.”

Hayman begon zijn profcarrière in 2000 bij de toenmalige Rabobankploeg. Van 2010 tot en met 2013 reed hij voor Sky, daarna stapte Hayman over naar de WorldTour-ploeg uit eigen land. De Australiër vierde op 37-jarige leeftijd het grootste succes uit zijn loopbaan door Parijs-Roubaix te winnen.