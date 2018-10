Nibali en Aru kopmannen Italië WK wielrennen

Zeven van de acht renners zijn inmiddels aangewezen, met Vincenzo Nibali en Fabio Aru als de kopmannen.

Bekijk ook: Aru maakt excuses na tirade

Cassani bevestigde het nieuws aan de Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport. „We zijn niet de favorieten, maar kunnen wel voor de verrassing zorgen”, aldus de bondscoach. „Nibali is zeker niet de te kloppen man straks in Innsbruck.”

Maar Nibali is wel de kopman bij de Azzurri. Hij liet al vroeg in het seizoen weten dat het WK zijn hoofddoel van het najaar was, maar zijn val in de Ronde van Frankrijk - Nibali brak een ruggenwervel na contact met een onvoorzichtige toeschouwer - gooide roet in het eten.

Ook de selectie van Aru is opmerkelijk. De Sardijn fietste in de Vuelta meer achter- dan vooruit en dat deed velen twijfelen aan Aru. Cassani behoudt echter het vertrouwen in Aru. Ook Gianni Moscon is van de partij. De recidivist van Team Sky komt net uit een schorsing nadat hij in de Tour fysiek uithaalde naar Eli Gesbert. Moscon speelde ook vorig jaar in het WK een bepalende rol door diep in de finale met Alaphilippe voor het peloton uit te rijden. Achteraf werd hij gediskwalificeerd omdat hij zich na een lekke band aan een ploegwagen zou hebben vastgehouden.

De zeven geselecteerden zijn: Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Gianni Moscon, Alessandro De Marchi, Domenico Pozzovivo, Damiano Caruso en Franco Pellizotti. De achtste renners wordt gekozen uit het kwartet Brambilla, Cataldo, Formolo en Visconti. De Marchi en Felline rijden ook de individuele tijdrit.