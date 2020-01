Video: Pogba van het padje na operatie

Volgens Manchester United-trainer Ole Gunnar Solskjær kan hij ongeveer een maand lang niet over Pogba beschikken. ,,Paul is waarschijnlijk drie of vier week uit de roulatie”, aldus de Noorse oefenmeester. „We houden altijd rekening met de gezondheid van onze spelers en nemen geen risico’s als zij zich niet goed genoeg voelen om te spelen.”

Premier League

Manchester United bezet momenteel de vijfde plaats in de Champions League. Die plek geeft recht op Europa League-voetbal. De achterstand op nummer vier Chelsea is vijf punten. Koploper Liverpool, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld, is maar liefst 27 punten.