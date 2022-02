Giovanni van Bronckhorst: ’Het leek alsof dit onze eerste Old Firm ooit was’

„Dit is heel teleurstellend. Door de manier waarop we begonnen, leek het net alsof dit onze eerste Old Firm ooit was. Je weet wat zo’n wedstrijd met zich meebrengt qua sfeer en druk. Het leek alsof we er niet klaar voor waren”, aldus ’Gio’ na zijn eerste nederlaag sinds hij eind november het roer overnam van de naar Aston Villa vertrokken Steven Gerrard.

„De manier waarop we de doelpunten weggaven... Het was gewoon een gebrek aan scherpte, ik kan het niet anders verwoorden. Mijn spelers liepen niet met hun man mee en waren niet klaar om de strijd aan te gaan. Wat ik in de eerste helft zag, was ongelooflijk. Na rust waren we beter, maar hadden we de wedstrijd al uit handen gegeven.”

Rangers zag door de eerste verliespartij onder Van Bronckhorst (na tien zeges en drie gelijke spelen) ook nog eens hoe Celtic de koppositie overnam en nu een punt voorsprong heeft. „Dit soort wedstrijden zijn altijd lastig en daarom moeten we nu dicht bij elkaar blijven. Als speler leed ik hier een heel grote nederlaag (5-1 in het seizoen 1998/1999, red.), maar we werden dat seizoen wel kampioen. Deze duels hoeven dus niet beslissend te zijn voor het kampioenschap.”