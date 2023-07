Japanse voetbalsters zetten Spanje te kijk op WK

Met het oog op de achtste finales was de Japanse bondscoach voorzichtig met Miyazawa. De uitblinkster werd al in de rust gewisseld.

Beide ploegen waren al voor de laatste groepswedstrijd zeker van een plaats in de achtste finales. Japan vervolgt het WK zaterdag met een wedstrijd tegen Noorwegen om een plek in de kwartfinales. Zwitserland is zaterdag de tegenstander van Spanje in de achtste finales.

De spelers van Zambia vieren de treffer van Lushomo Mweemba (niet op de foto). Ⓒ AFP

Zambia

Zambia neemt als nummer 3 van poule C afscheid van het WK, na een zege op het eveneens uitgeschakelde Costa Rica (3-1). Lushomo Mweemba maakte het eerste doelpunt ooit van Zambia op het WK. De 2-0 van Barbra Banda was de duizendste treffer ooit op een WK voor vrouwen.

Melissa Herrera verkleinde vlak na rust de achterstand van Costa Rica. In blessuretijd maakte Racheal Kundananji het derde en laatste doelpunt van Zambia.