Sensationeel: gastland Australië schakelt olympisch kampioen Canada uit op WK

Australië gaat als groepswinnaar naar de achtste finales. Niet Canada, maar Nigeria eindigde als tweede in de poule. De beste landenploeg van Afrika speelde in het afsluitende groepsduel gelijk tegen het al uitgeschakelde Ierland (0-0), dat onder leiding staat van de Nederlandse bondscoach Vera Pauw.

De Nederlandse videoscheidsrechter Pol van Boekel speelde een belangrijke rol tijdens het duel tussen Australië en Canada. Hij zag in de 9e minuut dat Raso toch niet buitenspel stond toen ze de score opende. Hij dirigeerde de Franse scheidsrechter Stéphanie Frappart ook naar de kant na de 2-0 van Mary Fowler. Van Boekel oordeelde dat Ellie Carpenter hinderlijk buitenspel stond.

Even na het afgekeurde doelpunt van Fowler schoot Raso een van beide gastlanden op het WK alsnog naar 2-0. Fowler tekende na een klein uur voor 3-0 in een met zo’n 30.000 toeschouwers volgepakt AAMI-stadion in Melbourne. Van Boekel seinde Frappart in blessuretijd opnieuw in, na een overtreding van een Canadese verdedigster. Stephanie Catley bepaalde met een benutte strafschop de eindstand.

Nieuw-Zeeland, het andere gastland, heeft zich niet voor de achtste finales geplaatst.

Japanse voetbalsters zetten Spanje te kijk

Hinata Miyazawa heeft Japan aan de groepszege op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland geholpen. De aanvalster had met twee doelpunten en een assist voor een treffer van Riko Ueki een groot aandeel aan een zege op Spanje (4-0). Mina Tanaka bepaalde in de slotfase de eindstand.

Met het oog op de achtste finales was de Japanse bondscoach voorzichtig met Miyazawa. De uitblinkster werd al in de rust gewisseld.

Hinata Miyazawa (tweede van rechts) zette Japan al vroeg op voorsprong. Ⓒ AFP

Beide ploegen waren al voor de laatste groepswedstrijd zeker van een plaats in de achtste finales. Japan vervolgt het WK zaterdag met een wedstrijd tegen Noorwegen om een plek in de kwartfinales. Zwitserland is zaterdag de tegenstander van Spanje in de achtste finales.

Zambia

Zambia neemt als nummer 3 van poule C afscheid van het WK, na een zege op het eveneens uitgeschakelde Costa Rica (3-1). Lushomo Mweemba maakte het eerste doelpunt ooit van Zambia op het WK. De 2-0 van Barbra Banda was de duizendste treffer ooit op een WK voor vrouwen.

De spelers van Zambia vieren de treffer van Lushomo Mweemba (niet op de foto). Ⓒ AFP

Melissa Herrera verkleinde vlak na rust de achterstand van Costa Rica. In blessuretijd maakte Racheal Kundananji het derde en laatste doelpunt van Zambia.