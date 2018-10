Wilshere ook bij West Ham geblesseerd

De Engelse middenvelder heeft een operatie aan zijn enkel ondergaan. Volgens West Ham gaat het om een kleine ingreep en kan Wilshere binnenkort beginnen aan zijn revalidatie.

„Jack is vastbesloten om zo snel mogelijk weer te gaan trainen en spelen”, meldt de huidige nummer zestien van de Premier League. De 26-jarige Engelsman verruilde Arsenal deze zomer voor West Ham United, nadat hij van de nieuwe manager Unai Emery te horen had gekregen dat hij bij Arsenal weinig aan spelen toe zou komen. Bij stadgenoot West Ham startte de 34-voudig international in vier van de vijf competitieduels in de basis.