Arsenal-directeur Gazidis stapt op

Met zijn keuze voor de Europese grootmacht van weleer gaat Gazidis er volgens Daily Mail financieel flink op vooruit. Milan betaalt de geboren Zuid-Afrikaan 4 miljoen euro per jaar, een miljoen meer dan Arsenal. Daarnaast kan Gazidis aandelen in de voetbalclub vergaren. ,,We hebben iemand van wereldklasse binnen gehaald”, jubelen de Italianen volgens ESPN. „Hij bracht Arsenal naar ongekende hoogtes. Gazidis is een belangrijk onderdeel van de herstructuering van de club. We kunnen niet wachten tot hij bij ons begint.

Vanaf 1 december zal beginnen als bestuurszitter van AC Milan met als doelstelling op een verantwoorde manier het gat met Juventus te verkleinen. Deze zomer kwam de club in handen van het Amerikaanse investeringsfonds Elliott.

Bij Arsenal worden zijn taken overgenomen door commercieel directeur Vinai Venkatesham en hoofd voetbalzaken Raul Sanllehi.