Video - Groenewegen voelt zich even Jack Sparrow

Zo tweette hij een filmpje van zichzelf in een wel heel merkwaardige outfit op een al even merkwaardige fiets.

De spurtbom van LottoNL-Jumbo won afgelopen vrijdag het Kampioenschap van Vlaanderen. Dat leverde hem een Vlaamse kampioenentrui op, maar sponsor Napoleon Games zorgde ook voor een passend hoofddeksel.

Groenwegen postte via twitter een filmpje met zichzelf in de hoofdrol als Jack Sparrow uit de piratenfilm Pirates of the Caribbean. Alleen dan wel op een driewieler.