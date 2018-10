Makkelie fluit PSV-Ajax

De arbiter wordt in Eindhoven geassisteerd door Mario Diks en Hessel Steegstra. Allard Lindhout is vierde official, Bas Nijhuis en Johan Balder fungeren als VAR en Assistent-VAR.

In Eindhoven wordt om 16.45 uur afgetrapt door de nummers één en twee van de Eredivisie. PSV gaat aan de leiding na vijf zeges op rij, met vijftien punten uit vijf duels. Ajax volgt op twee punten. De Amsterdammers lieten alleen tegen Heracles Almelo punten liggen.