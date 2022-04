Max Verstappen blij met sterk weekeinde voor Red Bull

De Limburger leidde de race van start tot finish. Zijn teamgenoot Sergio Pérez eindigde als tweede en Charles Leclerc na een fout slechts als zesde. „Vrijdag en zaterdag zag het er al goed uit, dit was een sterk weekeinde voor ons”, aldus Verstappen. „Dan is het altijd nog afwachten hoe competitief we op zondag zijn, maar als team hebben we het heel goed gedaan.”

Verstappen kende in tegenstelling tot de sprintrace van zaterdag een prima start en wist daarna het tempo te bepalen. „De start was heel belangrijk, maar dat gold ook voor de fase daarna, om de condities goed te beoordelen. Ik denk dat we het heel goed gecontroleerd hebben vandaag.”