Te Kloese houdt topscorer Santiago Gimenez met nieuw contract uit klauwen van Europese giganten

ROTTERDAM - Dat is nog eens transfergeweld! Je beste spits uit de klauwen van de Europese topclubs houden, zijn contract verlengen én op dezelfde dag een tweede topschutter presenteren. De handtekening van de kersverse aankoop, Japanner Ayase Ueda, was nog niet droog of Feyenoord-directeur Dennis te Kloese knalde er al overheen met het tot 2027 verlengde contract van Santiago Gimenez.

Santiago Gimenez Ⓒ Box to Box Pictures