Galásek assistent-bondscoach Tsjechië

De 56-jarige Silhavy, met 465 wedstrijden recordhouder in de Tsjechische competitie, volgt Karel Jarolim op die stopte na de zware oefennederlaag tegen Rusland (1-5). Tsjechië verloor bij de start van de Nations League ook al van Oekraïne (1-2).

Silhavy krijgt Tomás Galásek naast zich als assistent. De 45-jarige Galásek speelde jarenlang in de eredivisie, waar hij een gewaardeerde kracht was op het middenveld bij Willem II en Ajax. De Tsjech fungeerde bij beide clubs als aanvoerder, net als in het Tsjechische elftal.

,,Het wordt niet makkelijk voor ons'', zei Silhavy bij zijn presentatie. ,,Maar wat is tegenwoordig nog wel makkelijk?'' De oud-international vierde als trainer kampioenschappen met Slovan Liberec en Slavia Praag.