WK judo 2021 in Wenen

De internationale judobond IJF maakte de keuze voor de Oostenrijkse hoofdstad bekend tijdens een bijeenkomst in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe. Daar beginnen donderdag de WK.

Volgend jaar zijn de WK in Tokio, de plaats waar een jaar later om de olympische titels wordt gejudood. Het toernooi in Wenen, van 12 tot en met 19 september 2021, is de eerste in de volgende olympische cyclus.