Twee goals Antony bij Ajax-debuut, rentree Stekelenburg

Ajax speelde voor het eerst sinds 1 maart weer in de Johan Cruijff ArenA. Toeschouwers ontbraken nog, vanwege het coronavirus. Bondscoach Ronald Koeman zat wel op de eretribune. Komende donderdag zijn er 4500 fans welkom als Ajax de voorbereiding vervolgt met een vriendschappelijk wedstrijd tegen FC Utrecht.

Ajax-trainer Erik ten Hag verdeelde zijn veldspelers over twee teams, die allebei een helft in actie kwamen. De meeste basisspelers van vorig seizoen speelden voor rust. Donny van de Beek en Nicolás Tagliafico kwamen pas in de tweede helft in actie. Beiden mogen tot oktober nog vertrekken als de juiste club het gewenste bedrag op tafel legt. Ajax leidde bij rust ’slechts’ met 1-0, ook omdat Zakaria Labyad de lat raakte en Daley Blind de paal.

Maarten Stekelenburg maaakt zijn rentree in het doel bij Ajax. Ⓒ HH/ANP

André Onana (enkel), Sergiño Dest (voet) en David Neres (knie) zijn nog niet fit. De aangetrokken Ghanees Mohammed Kudus wacht nog op zijn werkvergunning. Doelman Maarten Stekelenburg vierde na negen jaar zijn rentree bij de club waar hij zijn profloopbaan begon. Hij kreeg weinig te doen, maar zag er niet goed uit bij de 4-1 van Van Grunsven.

De 17-jarige Devyne Rensch debuteerde in de tweede helft in de hoofdmacht van Ajax. Hij werd bij de selectie gehaald toen bleek dat Dest niet kon spelen. Antony vierde zijn eerste treffers met handgebaartjes richting zijn landgenoot Neres, die op de tribune zat. Na het laatste fluitsignaal ging hij op zijn knieën zitten en wees hij naar de hemel, alsof hij hulp van boven had gekregen.